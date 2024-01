Yemen | il raid di Usa e Gran Bretagna contro gli Houthi Biden | «Difendiamo il commercio internazionale»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gli Stati Uniti e lahanno lanciato attacchile postazioni degliin. L’iniziativa arriva dopo che i miliziani hanno sfidato l’avvertimento a non proseguire i loronel Mar Rosso. All’attacco partecipano alleati come Olanda, Australia, Canada e Bahrein. Forniscono logistica e intelligence. Per gli attacchi sono stati utilizzati aerei e missili Tomahawk. Il premier britannico Rishi Sunak ha autorizzato gli attacchi dopo una riunione d’emergenza del suo governo. Una delle città colpite è Sana’a. Tra le altre province ci sono Al Hudeidah Saada, Dhamar, Taiz e Hajjah. Gli, vicini all’Iran,llanoparte dello. Di recente hanno incrementato gli attacchi con missili ...

