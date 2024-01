Yemen | gli Houthi minacciano vendetta dopo i raid Usa-Uk La Casa Bianca | «Non vogliamo un conflitto con l’Iran» – Il video

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato la scorsa notteaerei contro una serie di postazioni degliin. L’iniziativa arriva al culmine di settimane di attacchi crescenti dei miliziani sciiti contro navi in transito nel Canale di Suezlo scoppio deltra Israele e Hamas: lanci di razzi e tentati dirottamenti che sono andati ben oltre i “soli” obiettivi legati allo Stato ebraico, mettendo in grande difficoltà anche imbarcazioni di molti altri Paesi, oltre che quelle militari inviate nella zona dagli Usa e da alcuni Paesi europei. Gli avvertimenti occidentali a desistere non sono bastati: ieri nuovi attacchi degli, legati al, hanno così convinto Usa e Regno Unito a passare dalle parole ai fatti. Il premier britannico ...

