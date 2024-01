Yemen | esplosioni nei campi degli Houthi per gli attacchi di Usa e Gb | video

I giornalisti nella capitale dello, Sana'a, hanno sentito quattroall'alba di oggi ma non hanno visto alcun segno di aerei da guerra. Due residenti di Hodieda, Amin Ali Saleh e Hani ...La7.it - Gli Usa e la Gran Bretagna hanno lanciato attacchi contro postazioni Houthi indopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non proseguire i loro raid nel Mar Rosso. Paesi Bassi, ...(Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Medio Oriente: 7,40 - Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno lanciato attacchi aerei e via mare contro una serie di obiettivi militar ...Le forze armate statunitensi e britanniche hanno attaccato più di una decina di siti utilizzati dagli Houthi nello Yemen, utilizzando missili Tomahawk ...