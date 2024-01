Yemen | 5 miliziani Houthi uccisi nei raid Usa-Uk La «preoccupazione» della Cina e l’ira della Russia | «Azione distruttiva | intervenga l’Onu» – Il video

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno lanciato la scorsa notteaerei contro una serie di postazioni degliin. L’iniziativa arriva al culmine di settimane di attacchi crescenti deisciiti contro navi in transito nel Canale di Suez dopo lo scoppio del conflitto tra Israele e Hamas: lanci di razzi e tentati dirottamenti che sono andati ben oltre i “soli” obiettivi legati allo Stato ebraico, mettendo in grande difficoltà anche imbarcazioni di molti altri Paesi, oltre che quelle militari inviate nella zona dagli Usa e da alcuni Paesi europei. Gli avvertimenti occidentali a desistere non sono bastati: ieri nuovi attacchi degli, legati aln, hanno così convinto Usa e Regno Unito a passare dalle parole ai fatti. Il premier britannico Rishi Sunak ha ...

Del raid contro postazioni Houthi inl'Italia "è stata avvertita dagli alleati con diverse ore di anticipo, ma non gli è stato ...all'attacco lanciato da Usa e Gran Bretagna dopo che i...Lanciati nella notte attacchi contro postazioni degli Houthi indopo che ihanno sfidato il monito a non intralciare il commercio internazionale sul Mar Rosso, in supporto alla causa ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Del raid contro postazioni Houthi in Yemen l'Italia "è stata avvertita dagli alleati con diverse ore di anticipo, ma non gli è stato chiesto di prendere parte all'operazion ...Abbiamo parlato con l’ammiraglio Giampaolo Di Paola, ex ministro della difesa e già capo di Stato maggiore, della situazione in Yemen e dei rischi ...