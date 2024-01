Wta Hobart | Mertens e Navarro si sfideranno in finale

Elise Mertens ed Emma Navarro, le prime due teste di serie del tabellone, si contenderanno la vittoria dell'International, Wta250 . La Mertens (numero 29 al mondo) ha piegato in semifinale l'australiana Daria Saville, con il punteggio di 6 - 4 4 - 6 7 - 5. La Navarro ha invece sconfitto in due set (6 ...Finale tra la numero uno e due aSaranno Elise Mertens ed Emma Navarro a contendersi sabato il titolo del250 di. La belga, che guida il main draw, è uscita vincitrice dalla ...All Times Eastern AFC Asian Cup Group Stage Group A, Lusail Stadium, Lusail, Qatar Qatar vs. Lebanon — CBS Sports Golazo Network, 11 a.m. Group B, Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar Australia vs.7 p.m.;ESPN2;Wright St. at Youngstown St. 7:30 p.m.;BTN;Nebraska at Iowa 8:30 p.m.;FS1;Boise St. at Nevada 4 a.m.;TEN;Adelaide-ATP/WTA, Auckland-ATP & Hobart-WTA 6 p ...