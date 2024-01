WindTre | offerte per le famiglie | con la Super Fibra | 12 mesi di Amazon Prime e giga illimitati per i clienti

(Di venerdì 12 gennaio 2024) ROMA – È on air il nuovo spotcon un’offerta capace di rispondere a tutte le esigenze di connessione e di intrattenimento delle, grazie alla potenza e velocità dellaper gli smartphone del nucleo familiare. Conè incluso ancheper 12con spedizioni veloci illimitate senza costi aggiuntivi, oltre a film, serie tv e live sport suVideo,Musice molto altro. Nello spot tornano i sidekick più famosi sui quali “l’eroe” sa di poter fare sempre affidamento: Fred può contare su Barney per divertirsi, Yoghi su Bubu per emozionarsi, Batman su Robin per essere sempre connesso con il mondo. ...

Le offerte WINDTRE GO XXS sono rivolte agli ex clienti dell'operatore e propongono bundle ricchissimi a prezzi stracciati. Ecco tutti i ... (tuttoandroid)

Scopriamo le offerte del Black Friday proposte da WINDTRE , Kena Mobile, Very Mobile, CoopVoce e 1Mobile solo per poche ore. L'articolo Il Black ... (tuttoandroid)

E così anche grazie alla sua battuta, ilStore diventa il luogo dove si concretizza il ruolo di 'alleato' delle famiglie, capace di offrire il meglio delle tecnologie,competitive e ...Wind Tre lo stesso dal 1° gennaio ha aumentato di circa 2 euro al mese alcune. Il prossimo appuntamento con l'aumento, per, sembra marzo: più 2 euro al mese per alcunedi rete ...La campagna è ideata da Wunderman Thompson mentre la pianificazione è curata da Dentsu affiancata da un piano di comunicazione digitale ...Il panorama delle reti mobili in Italia è in costante evoluzione, con operatori che competono per offrire ai propri clienti la massima efficienza e velocità.