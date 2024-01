WINDTRE è il miglior alleato per tutta la famiglia

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Roma, 12 gennaio 2024 – È on air il nuovo spotcon un’offerta capace di rispondere a tutte le esigenze di connessione e di intrattenimento delle famiglie, grazie alla potenza e velocità della Super Fibra e giga illimitati per gli smartphone del nucleo familiare. E’ incluso anche Amazon Prime con spedizioni veloci illimitate senza costi aggiuntivi, oltre a film, serie tv e live sport su Prime Video, Amazon Music Prime e molto altro. Nello spot tornano i sidekick più famosi sui quali “l’eroe” sa di poter fare sempre affidamento: Fred può contare su Barney per divertirsi, Yoghi su Bubu per emozionarsi, Batman su Robin per essere sempre connesso con il mondo. Con la stessa certezza ognisa di poter contare sulla Super Fibraper ogni sua esigenza: dalla connessione all’intrattenimento. Troviamo anche il brand ...