Weeekend di meteo sereno | con qualche banco di nebbia nella Bassa

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Un robusto campo di alta pressione, centrato sulle isole britanniche, si estende anche alle regioni settentrionali italiane, favorendo condizioni di tempo stabile almeno fino alla fine di questa settimana. Il ristagno della circolazione nei bassi strati atmosferici, favorisce un forte accumulo di inquinanti per la nostra regione e l’aumento di possibilità per nebbie lungo la fascia dipianura. Le temperature saranno in linea o leggermente al di sopra dei valori medi di riferimento. Il bollettino a cura di Francesco Sudati del CentroLombardo. Venerdì 12 gennaio 2024 Tempo Previsto:o poco nuvoloso su tutta la regione. Foschie notturne e al primo mattino in pianura, con la possibilità di locali nebbie tra la tarda notte e le prime ore della mattinata lungo lapianura. Gelate ...

Sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio farà sicuramente freddo, in particolare in Piemonte e Lombardia, per quanto il tempo sarà abbastanza stabile ...La perturbazione si allontana dall'Italia, ma l'aria resta fredda con valori per lo più in linea con la media. Le previsioni meteo per venerdì e sabato ...