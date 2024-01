VOTI&STATS – Juventus Frosinone | la scelta giusta di Allegri | puntare su Miretti e Milik

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è stato il quarto di finale meno equilibrato tra tutti quelli giocati in questa settimana di Coppa Italia:premiato per le scelteè stato il quarto di finale meno equilibrato tra tutti quelli giocati in questa settimana di Coppa Italia. La netta differenza di valori si rispecchia nel risultato finale, un 4-0 aperto in fretta dal rigore trasformato da. Il vantaggio iniziale ha condizionato alcuni numeri, come il possesso palla che ha visto la superiorità degli ospiti al 53%, costante in entrambi i tempi. Ma i 23 tiri della Juve, 10 dei quali nello specchio, dicono che ieri sera la manovra bianconera ha funzionato. Interessante è che la gara sia stata molto corretta, con soli 19 falli complessivi, ma la formazione di casa ha ...

Premiati anche il presepe della famiglia La Rosa - Macrino (secondo posto con 859) e quello della famiglia Lanciano - Armentano (terzo posto con 273). Targhe e attestati anche alle ...nei sondaggi hanno un ulteriore livello di sicurezza , impedendo ai membri del canale di vedere come hanno votato gli altri. In altre parole, i sondaggi offrono un'esperienza completamente ...Saluti fascisti, Prodi a Meloni: «Non denunciando queste cose tiene anche quel 4, 5, 6% che ha radici fasciste. Lei vuole tenere tutto, non li denuncia. Lo trovo naturale. Non so quando si sentirà abb ...Una madre, stanca dei continui voti pessimi a scuola della figlia e del fatto che non fosse collaborativa in casa, è stata denunciata per offese psicologiche e fisiche ai suoi danni.