Volley | Torneo Wevza | l’Italia U20 batte la Germania 3-0 | primo posto nella pool B

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La nazionale under 20 maschile dicala il tris. Aldi Francoforte gli azzurrini hanno battuto 3-0 (25-21, 25-18, 25-19) i padroni di casa della, chiudendo dunque la fase a gironi in testa allaB. Dopo l’esordio vincente contro il Portogallo e la vittoria di ieri sul Belgio, un’altra ottima prova per gli atleti allenati dal tecnico azzurro Michele Zanin. Miglior realizzatore del match è l’azzurro Tommaso Barotto, autore di 15 punti; in doppia cifra tra gli azzurrini anche Lorenzo Magliano con 13 punti messi a segno.tornerà in campo domani alle ore 19 contro la Svizzera, piazzatasi al secondoA: in palio l’accesso in finale. SportFace.