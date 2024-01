Volley Serie A1 Femminile 2023 2024 | la 16a giornata su Rai Sport | Sky Sport e VBTV

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sulla piattaforma streamingball World TV, sui canali Sky(e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai(con Rai Play) torna lo spettacolo delcon laA1con la 16adella regular season. Su Skyè prevista una partita acon la telecronaca di … L'articolo proviene dain TV.

Si chiude con un netto successo per 3-0 (25-20, 25-21, 25-15) in favore delle ospiti il big match di Serie A1 femminile 2023 / 2024 di Volley tra ... (sportface)

Nel tardo pomeriggio del 14 gennaio vanno in scena diverse partite valide per il campionato di Serie A1 di Volley femminile . Vallefoglia vince in ... (sportface)

... mantenendo la prima posizione in classifica nel campionato di pallavolo femminile diB2. Il ... SAN GIUSTINO -MODICA 3 - 2 Parziali: 19/25, 25/20, 25/17, 20/25, 17/15 SAN GIUSTINO: Troiani,...NEPI - Tutto secondo pronostici per l' Ecosantagata Civita Castellana , che si sbarazza senza grossi problemi delclub Orte con un netto 3 - 0 nella dodicesima giornata del campionato diB. Alla palestra di Nepi, casa dell'Ecosantagata fino al termine dei lavori al Palasmargiassi, i rossoblù fanno ...Il VBC Mondovì inizia nel migliore dei modi l’ anno solare 2024, piegando al PalaItis il Racconigi per 3-0 (25-13,25-19,25-8) e conquistando così il settimo successo sulle otto gare sinora disputate.MESSINA – Nella 6ª giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav, il Messina Volley esce sconfitto dal match, fra le mura amiche del “PalaRescifina”, nel derby contro l’Ssd Unime. Le ragazze alle ...