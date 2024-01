Vogliono un mare di sangue | Putin-Erdogan contro Usa e Uk | incubo guerra globale

(Di venerdì 12 gennaio 2024) L'dell'escalation nel Medio Oriente attraversa il Mar Rosso. È tensione altissima tra le cancellerie internazionali dopo l'attacco sferrato nella notte da Usa e Gran Bretagna agli Houthi yemeniti. Dopo l'immediata reazione dell'Iran già nelle prime ore della mattinata, anche Russia e Turchia condannano con parole durissime l'operazione anglo-americana. Il Cremlino, per bocca del portavoce Dmitry Peskov definisce «illegittimi» gli attacchi, e una dichiarazione della portavoce di Sergei Lavrov, ministro degli Esteri di Mosca, «condanna fermamente queste azioni irresponsabili» e aggiunge che «un'escalation militare nella regione del Mar Rosso potrebbe provocare una destabilizzazione della situazione in tutto il Medio Oriente». Ancora più dure le parole del presidente turco, Receep, secondo cui Usa e Gran Bretagna «hanno intenzione di far ...

sull’accordo con l’Albania il “fuoco di sbarramento è solo dalla sinistra ”. Per gli italiani quell’accordo è ok. Lo sostiene Giovanbattista ... (secoloditalia)

Lo scorso anno lo Slittino azzurro ha dato spettacolo in Coppa del Mondo . Dominik Fischnaller è stato strepitoso nel singolo maschile, ma non è ... (oasport)

Si tratta di uno spazio polifunzionale, pensato non solo per i turisti chevivere la città ... Il Poseidon Undersea resort nelle isole Fiji Situato a circa 15 metri sotto il livello del, ...... chefare nuovi impianti industriali, con i Comuni ricicloni e rifiuti free, stanchi di ... E' il caso dei comuni di Leporano (TA) con RD al 86,9%, Polignano a(BA) con RD al 77,7%, Mola di ...Da Torre Embriaci all'imponente monumento funebre del Cardinale Luca Fieschi alto 12 metri, dalla riapertura del museo Sant'Agostino, con un percorso dedicato a Margherita di Bramante, alla riscoperta ...GAETA – Dopo l’ingresso nella short list per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2026”, che verrà assegnato entro il prossimo marzo, il Comune del Golfo è rientrato tra le dieci finaliste an ...