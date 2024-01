Virginia Raffaele | Rambo o La musica nel cuore? La tv del 12 gennaio

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 12su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Colpo di luna”, condotto da, con la partecipazione di Francesco Arca. Rai Uno inaugura il 2024 con il debutto disull’ammiraglia Rai con un varietà in grande stile, 3 puntate con ospiti e performance, ispirato alle storiche prime serate degli anni ’70. L’atmosfera è quella di un happening, puntellato da momenti in cui la conduttrice si esibisce con personaggi, monologhi, sketch, numerili, balletti e numeri con ospiti. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Ondata di calore”, “Sentenza di morte” e “Real crime”. Nel primo, un’ondata di calore manda in tilt la città di Los Angeles e la Polizia è ...