Virginia Raffaele ha un fidanzato? È sposata? Ha figli? Vita privata della comica classe ’80

(Di venerdì 12 gennaio 2024)è una donna poliedrica che arricchisce la nostra televisione. La sua carriera abbraccia ruoli di attrice,e conduttrice, dimostrando di poter ballare e cantare con la stessa maestria. Stasera, 12 gennaio 2024, questa artista di talento torna in prima serata su Rai 1 con il nuovo varietà “Colpo di Luna”, un’occasione per esibire tutta la sua eccezionale versatilità. Lalavorativa diNata a Roma il 27 settembre 1980,proviene da una famiglia con radici profonde nel mondo circense, con origini abruzzesi e calabresi. La nonna, Ornella, una volta acrobata amazzone, gestiva insieme ai fratelli il circo “Circo Preziotti”. Suo padre, Mario, contribuì alla fondazione del Luna Park dell’Eur a Roma ...

Tra divertimento, magia, nuove imitazioni (come la divertente Patty Pravo), ospiti fissi, musica e racconti di vita. Dal 12 gennaio in prima serata ... (vanityfair)

La sfida di questo venerdì vedrà Bonolis contro: chi la spunteràconquista la prima serata con Colpo di Luna , il primo show tutto suo in onda da stasera su Rai 1 alle 21:25. Saranno tre i venerdì in sua compagnia, all'insegna della comicità, ...Ha rilasciato una lunga intervista a TvBlog Virginia Raffaele in vista del suo nuovo show, Colpo di Luna, in onda da questa sera per tre venerdì su Rai1.Arriva la confessione della comica e conduttrice all’esordio con Colpo di Luna La Rai quest’anno colleziona show e spettacoli di indubbio ...