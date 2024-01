Virginia Raffaele ha figli? Cosa sappiamo sulla vita privata dell’artista?

Comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Ci sono tutti i mille colori che hanno reso unico il talento di, in questo suo primo show televisivo " Colpo di Luna " " prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine " in onda per tre venerdì in prima ...... Belén Rodriguez, Ornella Vanoni , Carla Fracci , Sabrina Ferilli , Donatella Versace , Bianca Berlinguer , Sandra Milo e molti altri volti noti, ma in tutti questi anninon ha mai ...Da venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Colpo di luna, il nuovo show di Virginia Raffaele tra comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Uno spettacolo a cui ...«Quando nel 2007 hanno chiuso il luna park dei miei genitori, è come se le giostre me le sono portate via. Ho metaforizzato. Sono diventata io una giostra per il… Leggi ...