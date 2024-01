Violenza sessuale su un' alunna 12enne | professore condannato a 6 anni

Una ragazzina di 12 anni è stata incappucciata e sequestrata fuori da scuola per alcune ore a Battipaglia, in provincia di Salerno, per poi essere ... (ilfattoquotidiano)

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Per tre anni avrebbe violentato sua figlia , una bambina che oggi ha 10 anni . Per questo a San Cesareo , in ... (dayitalianews)

Sarà, quindi, ancora Capasso a rappresentare l'accusa nel processo a carico di Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5S Beppe Grillo, e dei suoi tre amici, accusati didi gruppo.... a una donna incontrata per strada o in un luogo pubblico CULTURA DELLO STUPRO La cultura dello stupro è una mentalità che in qualche modo incoraggia l'aggressionedell'uomo e la...Disposta l’interdizione dai luoghi frequentati dai minori e una provvisionale di circa 30mila euro a favore della parte civile ...A Foggia sono state rinvenute tracce di sedativi mai prescritti in 12 pazienti su 15 morti nell'hospice di Torremaggiore ...