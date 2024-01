Violenta figlia di 10 anni | arrestato 46enne a Tivoli

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Avrebbe abusato sessualmente delladi diecidal 2020. Per questo nel pomeriggio del 10 gennaio, a San Cesareo (Roma), gli Agenti della Polizia di Stato del pool specializzato nella violenza di genere e minori del commissariato-Guidonia hanno dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti C.F.M., 46, cittadino romeno incensurato, il quale dovrà rispondere di violenza sessuale aggravata. L’uomo, separato da alcunidalla moglie, era solito frequentare regolarmente i suoi due figli secondo quanto deciso dal provvedimento disposto dal giudice in sede di separazione, accogliendoli nella propria casa di San Cesareo. Proprio in tali circostanze, distraeva il figlio maggiore al fine di approfittare della bambina, sulla quale non esitava a compiere ...

