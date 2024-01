VIDEO Sofia Goggia | la caduta nel superG di Altenmarkt-Zauchensee

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Unopaco per. L’azzurra è infattinella prova di, gara valida per il circuito di Coppa del Mondo 2023-2024, segnando un pesante zero nella classifica di specialità. Una prestazione contratta per il fenomeno bergamasco che, dopo aver rimediato un gap di 27 centesimi al primo intermedio sulla leader Cornelia Huetter, ha perso ancora più terreno nella seconda sezione, commettendo due errori e transitando con un ritardo di +0.41. Il problema più grande è arrivato però al terzo intertempo quando, inclinandosi eccessivamente nella curva verso sinistra, l’atleta è scivolata sulla neve, fortunatamente senza conseguenze. A causa dellala Campionessa Olimpica è costretta a togliere il pettorale rosso, prossimo ad essere indossato da Huetter. Brignone ...

Maria Sofia Federico ha parla to della sua salute mentale rivelando di non riuscire nemmeno a lavarsi. Le sue parole L'articolo Maria Sofia Federico ... (novella2000)

Nel corso del daytime di oggi ad Amici 23, Emanuel Lo ha convoca to Sofia Cagnetti per rimproverarla del suo sfogo dopo le ultime deludenti esibizioni. ... (comingsoon)

La Coppa del Mondo di sci alpino vede a St. Moritz , in Svizzera, il successo nel superG femminile di Sofia Goggia : vittoria numero 23 in carriera ... (oasport)

... si è piazzata una ritrovata Marta Bassino (1'13 38), mentre è caduta a metà percorsoGoggia . dalla politica allo sport, con un occhio di riguardo per la fotografia e i. Sono ......dopo l'attacco di panico Alessandro Matri papà eccezionale con le due figlie Con le figlie(7 ... Infatti non mancano isocial in cui Matri si esibisce in passi di danza classica o si presta ...Sofia Goggia è caduta nel superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L'azzurra ha pasticciato troppe curve nella prima metà di gara e nel terzo intertempo si è ...Sofia Goggia è caduta nel superG di Altenmarkt, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L'azzurra è uscita un po' contratta dal cancelletto di partenza e ha accusato 27 centesimi ...