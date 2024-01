VIDEO – Monza-Inter | pochi cambi Focus mercato | TG Flash Inter-News

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Il TG di.it torna anche in questa stagione, in formato! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 14 con notizie, rassegna stampa, ultime di campo, curiosità e altro ancora. Ecco il punto sulla giornata nerazzurra in. TG NERAZZURRO – L’è pronta per un nuovo turno di campionato, il primo del girone di ritorno ed anche la prima trasferta dell’anno. ASimone Inzaghi ci arriva condubbi sulla formazione da schierare dal primo minuto. Intanto, Stefano Sensi sembrerebbe destinato a lasciare Milano e favorire, così, un nuovo acquisto. Continuano, infatti, le voci di un eventuale nuovo colpo della dirigenza nerazzurra per potenziare il reparto ...

Alla vigilia della gara in casa del Frosinone, il tecnico del Monza , Raffaele Palladino , parla in conferenza stampa e garantisce sul rapporto con ... (247.libero)

Il TG di Inter-News .it torna anche in questa stagione, in formato Flash ! Un’edizione rinnovata, più immediata e sempre più digitale. Ogni giorno dal ... (inter-news)

Dopo circa un mese dall'infortunio al flessore contro ilil Milan ritrova Okafor: l'attaccante svizzero è tornato ad allenarsi in gruppo e risulta ... Nelsopra le ultime news da ...... ma anche le due sfide in negativo del campionato scorso dove arrivò il pareggio ae la ... PLAYLISTScendi in campo con noi: Sky Tv e Sky Calcio a 14,90/m per 18 mesi Clicca qui Serie A: ...Dopo circa un mese dall'infortunio al flessore contro il Monza il Milan ritrova Okafor ... altro forfait dopo il problema accusato la scorsa giornata contro l'Empoli. Nel VIDEO sopra le ultime news da ...Milano-Arabia Saudita, ma prima lo scalo a Monza. L`Inter è di scena in Brianza nella 20ª giornata di Serie A, ultimo appuntamento per i nerazzurri di Simone.