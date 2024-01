VIDEO ? Monza-Inter | la vigilia Inzaghi pensa ai cambi | Inter Chat LIVE

... il diciottenne che l'Inter ha prestato al. Con due goal in Serie A, il giovane Carboni si è ... ' Può valere 100 milioni ' ' Ricordo che eravamo io e il papà quando vide il. Lo Monaco all'...... Modena Volley ancora in silenzio stampa per preparare la partita di domenica a. Sfida cruciale per i gialloblu, reduci da 4 sconfitte consecutive senza alcun set vinto news sportiveL'Inter fa tappa a Monza prima della Supercoppa Italiana in Arabia con l'obiettivo di mettere in tasca tre punti preziosi per il campionato. Il blitz interista è dato a 1.50 da ...Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubbl ...