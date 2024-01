Vicenzaoro | 70 anni di fiera tra passato e progresso

(Di venerdì 12 gennaio 2024) AGI - Il gioiello, un'arte che si rinnova: nei materiali, nelle tecniche, nelle sensibilità nascoste nella creazione preziosa. Impatto sostenibile ed equità dei diritti, heritage e conquiste tecnologiche, scenari globali e nuove professioni: la rivoluzione in atto dell'industry è al centro diJanuary (VOJ) e del suo ricco programma di eventi e seminari con ospiti internazionali. Il Jewellery Boutique Show di IEG - Italian Exhibition Group tornerà, per il suo 70esimoversario, da venerdì 19 a martedì 23 gennaio 2024 ina Vicenza, affiancato da T.Gold, manifestazione dedicata a macchinari e tecnologie innovative per oro e gioiello, e, dal 19 al 22 gennaio, da VO Vintage, l'evento aperto al pubblico dedicato all'orologeria e alla gioielleria d'epoca. Patrimonio, arte, design e artigianato, ma anche eccellenza, ...

