Viaggi 2024 | le mete di tendenza

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ilsarà l’anno giusto per organizzare la vacanza da sempre agognata. Isi iniziano a organizzare, o a sognare, già da ora, con il calendario alla mano. Qualunque sia la vostra idea dio, all’avventura o all’insegna del relax, abbiamo raccolto alcunedicapaci di accontentare tutti i gusti. Queste destinazioni vi porteranno fuori dalle rotte più battute, per scoprire nuove culture. Il tour operator Boscolo seleziona per ognuna di questedegli speciali cofanetti in cui al loro interno è incluso un vero e proprioo, con itinerario completo, visite guidate, hotel etc. Dall’India, al Giappone, alle isole da sogno, vi raccontiamo lepiù gettonate per il prossimo anno, ricordando una ...

Con ilsi apre una nuova stagione diinternazionali per la famiglia reale britannica. E non si tratta solo di Carlo e Camilla. A quanto scrive Hello, è possibile che in primavera arrivino in ...È possibile prenotare anchecon cadenza predeterminata, ad esempio una volta alla settimana, per un periodo di tempo continuativo. Il biglietto per l'utilizzo di Scipione è quello ordinario ...E' stata trovata morta ai piedi di un sentiero nei pressi San Candido, in Alto Adige, una turista tedesca di 16 anni. La giovane era uscita questa mattina all'alba dal maso, nel quale alloggiava con ...Corea del Nord a caccia di turisti, il primo ritorno dopo il 2020, in Corea del Nord grazie a un'agenzia di viaggi russa che pubblicizza quello che sembra essere il primo tour in Corea del Nord da ...