Viabilità Roma Regione Lazio del 12-01-2024 ore 07 | 30

(Di venerdì 12 gennaio 2024) TG 12 GENNAIOREGIONALE BENTROVATI DAL TG DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LAIN APERTURA PER I PENDOLARI CHE PERCORRONO L AUTOSTARADATERAMO UN INCIDENTE CREA CODE TRA SETTECAMINI E IL BIVIO CON IL RACCORDO ANULARE RIMANIAMO SUL RACCORDO DOVE SI PROCEDE INCOLONNATI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E LAURENTINA POI ALTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO E CONSUETE CODE SEMPRE IN ENTRATA SULLA FLAMINIA E SALARIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO TRASPORTO FERROVIARIO LINEANAPOLI VIA CASSINO CIRCONE RALLENTATA PER UN GUASTO ALLA LINEA CON RITARDI PER I TRENI REGIONALI FINO A 50 MINUTI IN CORSO L INTERVENTO DEI ...