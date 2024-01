“Vi faremo fuori” Grande Fratello | l’avvertimento divide i coinquilini Proteste del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) “Gravissimo!”., Garibaldi rischia tutto, la frase choc non passa inosservata e adesso in tanti chiedono l’allontanamento dal reality. Ci risiamo, dopo la terribile frase sui gay amici, Giuseppe ci ricasca e ne rispara una delle sue. Stavolta però, il, ancora sotto choc per le ultime affermazioni che sono sembrate agli occhi di molte omofoniche, arriva l’ennesima parolaposti. Anzi, più che parola un vero e proprio concetto formulato sicuramente solo male. >> “Ci ha provato con Maddaloni…”., ilsi è fatto un’idea precisa: Rosy chiarisce tutto Ma cosa è successo? Il bidello ha fatto una battuta davvero terribile sui nuovi entrati. Parliamo di Sergio, Stefano, Monia, Federico e Marco. Il ragazzo calabrese ...