Verona-Empoli | probabili formazioni | orario | pronostico e diretta tv

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La 20ª giornata del campionato di Serie A regala uno scontro importantissimo per evitare la retrocessione:. La squadra di Baroni è reduce da due sconfitte consecutive e la delusione per il ko immeritato contro l’Inter è ancora altissima. La compagine di Andreazzoli non vince da otto giornate e la situazione di classifica è preoccupante: attualmente occupa la penultima posizione e il distacco dalla salvezzaè di due punti.(4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorunsho, Duda, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula. Squalificati: Lazovic Indisponibili: Dawidowicz, Saponara(4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; ...

Sesta sconfitta di fila e penultimo posto in classifica. L'Hellas Verona non ingrana e l'incubo Serie B sembra materializzarsi sempre... (calciomercato)

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. C’è in palio la salvezza per queste due squadre relegate in ... (sport.periodicodaily)

tutte le informazioni per quanto concerne i Biglietti di Hellas Verona Empoli , in particolar modo sul settore ospiti In vista di Hellas Verona ... (calcionews24)

Verona-Empoli (sabato 13 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la ventesima... (calciomercato)

... Tritium - Crema (Nencioli di Prato), Varesina - Castellanzese (Scuderi di), Villa Valle - ... Corticella - Fanfulla (Orlandi di Siracusa), Lentigione - Sant'Angelo (Balducci di), ...Le probabili formazioni di(4 - 2 - 3 - 1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Doig; Duda, Folorunsho; Ngonge, Suslov, Mboula; Djuric.(4 - 3 - 1 - 2): Caprile; ...Il Verona allenato da Baroni scenderà in campo al Bentegodi in occasione della 20esima giornata di Serie A. A fare visita al club veneto sarà l'Empoli di Andreazzoli. Le due squadre non navigano in ac ...DUDA-BASTONI. «L’episodio sul gol di Frattesi Sono cose che nel calcio avvengono, sono momenti di tensione non facili da gestire. E’ stato un episodio ma siamo andati oltre e abbiamo preso il meglio ...