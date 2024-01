Verona | Baroni | 'Il fallo di Bastoni? Nel calcio capita | noi siamo andati oltre'

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Marcoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli in programma per domani alle 18. Il tecnico del...

Marcoce la sta mettendo tutta per dare una scossa e dopo la dolorosa sconfitta nello scontro diretto con la Salernitana ilha reagito proprio nella partita più difficile, contro la ...... sabato ore 18, due i dubbi di formazione La squadra diè punto di interesse di mercato: da Ngonge a Bonazzoli, passando per Doig e non solo, sono un bel po' le richieste giunte in sede.Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l`Empoli in programma per domani alle 18. Il tecnico del Verona ha toccato diversi argomenti,.La nostra rubrica sul Fantacalcio continua con i consigli sulla ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno.