Vera Gemma e Guè Pequeno | storia già ai titoli di coda? Spunta una frecciata sui social

(Di venerdì 12 gennaio 2024) E’ già finita latrae Guè? Come stanno le cose tra i due: suiun stoccata Negli ultimi giorni la notizia del presunto gossip trae Guèsi è fatto ampio spazio. Archiviata lad’amore con il giovane Jeda, divenuto celebre nel corso della partecipazione dia L’Isola dei famosi, lasi sarebbe consolata tra le braccia del cantante ed ex leader dei Club Dogo. A sganciare l’indiscrezione di un presunto flirt tra i due è stato il settimanale Oggi, che ha così ricostruito l’accaduto. “È scoppiata la passione tra il rapper Guè! Dopo un lungo ...

C'è chi l'ha definita una coppia improbabile.e Guè Pequeno hanno acceso il primo gossip del nuovo anno, ma cosa c'è di vero E soprattutto, come procede la presunta relazionee Guè Pequeno: è già finitaavrebbe ...Alberto Dandolo per DagospiaL'affare si ingrossa! Dopo la anticipazione di Oggi ripresa da Dagospia e divenuta virale in rete sulla nuova, inquietante, storia d' amore trae Gué Pequeno si stanno ...«E se ti lascia lo sai che si fa Trovi un altro più bello che problemi non ha», cantava Raffaella Carrà e Vera Gemma sembra aver preso alla lettera questo consiglio.Jamil è un noto campione di Kung-Fu ed è stato il marito di Vera Gemma per alcuni anni. I due si erano conosciuti a Parigi, durante il periodo in cui l’attrice ha vissuto nella capitale francese. La ...