Vera Gemma e Guè Pequeno stanno davvero insieme? Ecco la verità | si sono conosciuti e poi…

(Di venerdì 12 gennaio 2024)e Guèstavanooppure no? Il gossip che ha infiammato il web qualche giorno fa sembra essere già arrivato al capolinea: cosa è successo? L’indiscrezione sulla presunta love story fra i due era arrivata tramite il settimanale Oggi: fra l’attrice e il rapper sembrava fosse nato l’amore;e...

“A casa c’era questo pallino della bellezza, bisognava sempre essere bellissimi, all’altezza di mio papà. Per questo ho avuto tanti problemi con il ... (ilfattoquotidiano)

«E se ti lascia lo sai che si fa? Trovi un altro più bello che problemi non ha», cantava Raffaella Carrà e Vera Gemma sembra aver preso alla lettera ... (leggo)

Alberto Dandolo per DagospiaL'affare si ingrossa! Dopo la anticipazione di Oggi ripresa da Dagospia e divenuta virale in rete sulla nuova, inquietante, storia d' amore trae Gué Pequeno si stanno ...e Gué Pequeno: è nato un amore Secondo il settimanale Oggi , l'attrice e il rapper si sarebbero conosciuti sui social e di lì sarebbe scoppiata la passione di Concetta Desando V era...«E se ti lascia lo sai che si fa Trovi un altro più bello che problemi non ha», cantava Raffaella Carrà e Vera Gemma sembra aver preso alla lettera questo consiglio.Il flirt e la presunta notte di passione tra l’attrice e il rapper continuano a fare chiacchierare: la fuga di Guè e la “vendetta” di Vera con Marracash ...