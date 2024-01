Vera Gemma e Guè Pequeno | spunta una nuova indiscrezione | “Notte di passione”

(Di venerdì 12 gennaio 2024)e Guépotrebbero essere la prima coppia vip del 2024, anche se la conferma ufficiale dei due presunti innamorati è ancora in sospeso. Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, la loro storia d’amore sarebbe nata attraverso i social network, dove si sarebbero “incontrati” per la prima volta quattro mesi fa. Da allora, L'articolo

C'è chi l'ha definita una coppia improbabile.e Guè Pequeno hanno acceso il primo gossip del nuovo anno, ma cosa c'è di vero E soprattutto, come procede la presunta relazionee Guè Pequeno: è già finitaavrebbe ...Alberto Dandolo per DagospiaL'affare si ingrossa! Dopo la anticipazione di Oggi ripresa da Dagospia e divenuta virale in rete sulla nuova, inquietante, storia d' amore trae Gué Pequeno si stanno ...E' già finita la storia tra Vera Gemma e Guè Pequeno Come stanno le cose tra i due: sui social spunta un stoccata ...«E se ti lascia lo sai che si fa Trovi un altro più bello che problemi non ha», cantava Raffaella Carrà e Vera Gemma sembra aver preso alla lettera questo consiglio.