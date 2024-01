Venezia | UFFICIALI due cessioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) In Serie B ilcomunica la cessione a titolo definitivo del difensore Facundo Zabala al Club Olimpia e del difensore islandese Jakob...

Le Formazioni ufficiali di Venezia-Sudtirol , sfida valida per la diciassettesima giornata di Serie B 2023 / 2024 . I lagunari vogliono riscattarsi ... (sportface)

Le Formazioni ufficiali di Feralpisalò-Venezia , sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie B 2023 / 2024 . Trasferta sulla carta favorevole ... (sportface)

Per conoscere le nominationper gli Oscar 2024, invece, bisognerà attendere il 23 gennaio ... Il film vincitore del Leone d'Oro all'80esima Mostra diracconta l'evoluzione fantastica ......* - Scegliere - Abruzzo Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Friuli -Giulia Lazio ... Conoscendo questi due dati, facilmente reperibili sulle paginedell'auto in questione, sarà ...In Serie B il Venezia comunica la cessione a titolo definitivo del difensore Facundo Zabala al Club Olimpia e del difensore islandese Jakob Franz Palsson al Valur.Nico Mannion ha presentato ai canali ufficiali del club la prossima sfida della Pallacanestro Varese che domenica affronterà la capolista Reyer Venezia. "Volevo venire qui ...