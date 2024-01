“Vedo una donna il cui corpo ha superato più dolori…” | FKA Twigs sulla censura di questa foto

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Una campagna pubblicitaria di Calvin Klein raffigurante la cantante FKAè statata in seguito alla segnalazione di due persone per “eccessiva sessualizzazione”. L’Advertising Standards Authority britannica ha fermato la diffusione dellein quanto ha ritenuto che esse porterebbero “l’attenzione dello spettatore suldella modella e non sull’abbigliamento pubblicizzato”, sostenendo che la cantante sarebbe “come un oggetto sessuale stereotipato. Siamo perciò giunti alla conclusione che si tratti di un annuncio pubblicitario irresponsabile che può causare grave offesa”. Decisione alla quale FKAha reagito, difendendo il brand e scrivendo sul suo profilo Instagram: “Nonil ‘tipico oggetto sessuale’, come mi hanno etichettata.una ...