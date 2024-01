Vannacci | nuovo libro e candidatura Ira della Difesa | così calpesta le forze armate | regole da cambiare

ROMA. Al ministero della Difesa non hanno mai preso benissimo le lusinghe politiche nei confronti del generale Roberto. Ma peggio ha fatto l'indiscrezione (che lui smentisce) di unlibro in uscita in primavera, con tanto di campagna promozionale che, sospettano nei corridoi del ministero, si trasformerà ...Doveva chiamarsi "La mia vita per la Patria", invece si è scelto un titolo ancora più nazionalpopolare: "La forza e il coraggio". Robertotorna presto in libreria, edito da Piemme, cioè il gruppo Mondadori. Non male per un autoproclamatosi "ostracizzato dal sistema" a suon di incontri pubblici, ospitate televisive e per l'...Francesco Lollobrigida ha mostrato un nuovo look alla Camera e qualcuno ha ipotizzato un suo trapianto di capelli: la rivelazione del ministro.“La Forza e il Coraggio” è il titolo del nuovo libro del generale Roberto Vannacci. La conferma arriva dal comitato ...