Vanessa Ballan | la furia omicida scatenata dalla gravidanza Il killer al pm | “Vi dico tutto”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Bujar Fandaj parlerà con i pm dell’omicidio die assicura che dirà. Il 41enne kosovaro, arrestato subito dopo aver ucciso la donna lo scorso 19 dicembre, era rimasto in silenzio fino a oggi. Quasi un mese dopo, l’uomo ha deciso di collaborare, come comunicato alle avvocate Chiara Mazzocato e Daria Bissoli. L’interrogatorio è stato fissato per il prossimo 30 gennaio. L’uomo è accusato di omicidio volontario pluriaggravato.Leggi anche:: decise di denunciare dopo che Bujar la minacciò con un video. Ora spunta un altro uomoLeggi anche:, l’autopsia: prima picchiata e infine uccisa con 8 colpi, uno al cuore da parte a parteLeggi anche:, autopsia anche sul feto: ecco perché va ...