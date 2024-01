Valfloriana | uccide la moglie che si voleva separare poi si impicca | la coppia aveva 3 figli piccoli

la compagna e poi si toglie la vita. È successo nel Comune di, in Trentino. Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, di 45 anni, ha ucciso la propria compagna, di 37 anni, in un'..., provincia di Trento, Igor Moser ha ucciso la moglie Ester Palmieri, prima di togliersi la vita impiccandosi. La coppia aveva tre bambini ed era in procinto di separarsi, cosa che Moser ...Ester Palmieri, di anni 38, e con tre figli piccoli, è stata uccisa dal marito 46enne, Igor Moser, che poi si è tolto la vita, impiccandosi.E' accaduto a Valfloriana, in provincia di Trento. Alla base ...TRENTO, 12 GEN - Alle 12 di oggi la Procura della Repubblica di Trento affiderà al medico legale l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Ester Palmieri, la 37enne uccisa ieri dall'ex compagn ...