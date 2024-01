Valerio Lundini e le sue Faccende complicate arrivano oggi su RaiPlay e in primavera su Rai 3

(Di venerdì 12 gennaio 2024)torna in RAI con un nuovo programma,, un viaggio alla scoperta di persone comuni e strane storie, che arriverà prima sue poi su Rai 3. Dopo la chiusura (ingiusta) del geniale Una pezza,torna in RAI con un programma,, che debuttasucon le prime tre puntate, ma che arriverà poi anche in TV, insu Rai 3. Sono in totale 10 appuntamenti che porteranno il comico e conduttore romano in giro per l'Italia, e non solo. Che cos'èNon voleva fare un altro programma in studio,, come spiega in ...

Il video di Valerio Lundini che, in mezzo ai festeggiamenti per la vittoria della Roma in Conference League, a maggio 2022, in cui urla Va bene lo ... (cultweb)

Dopo la chiusura (ingiusta) del geniale Una pezza,torna in RAI con un programma, Faccende complicate , che debutta oggi su RaiPlay con le prime tre puntate, ma che arriverà poi anche in TV, in primavera su Rai 3 . Sono in totale 10 ...è il volto preferito dalla Gen Z, e non solo. La sua comicità ricca di nonsense ha fatto impazzire il web dai tempi del suo esordio televisivo in "Battute" e poi alla conduzione dell'...Il pensiero di Valerio Lundini non fluisce in maniera lineare, ma procede a zig zag. Segue improvvise deviazioni, associazioni insolite, guizzi inattesi e complicazioni repentine. Il format di ...Viaggio in giro per l’Italia per «inchieste reali su realtà surreali». Il conduttore torna da stasera con un nuovo programma da lui ideato e diretto ...