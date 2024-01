Valerio Lundini e le ‘Faccende complicate’ | «Speed | password | bollette non sono proprio in grado di farle»

Leggi su funweek

(Di venerdì 12 gennaio 2024)torna in televisione conComplicate‘, inchieste reali su realtà surreali, dal 12 Gennaio in esclusiva su RaiPlay.Un originale viaggio in giro per l’Italia per intervistare personaggi comuni e raccontare storie che riguardano tutti molto da vicino. Pio e Amedeo: «L’orgoglio è la cosa che ha fatto più danni nella storia dell’umanità» «Speravo che non si scrivesse niente per il programma, che si andasse con la telecamera in mano, improvvisando e dicendo due cavolate, tanto la gente avrebbe riso e via. Però non mi divertivo io e quindi ho detto no, scriviamo delle cose che abbiano un nesso logico e non solo io che che vado nei posti a fare domande.» La parte di scrittura è stata quandi tra le faccende complicate diche poi aggiunge «Per me complicata è la burocrazia, gli ...