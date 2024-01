Valensise | “Ecco cosa sta succedendo in Ecuador”

Leggi su notizie

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Michele, ex ambasciatore italiano in Brasile, in un’intervista a ‘Il Messaggero’ si sofferma susta accadendo in. Inla rivoluzione dei narcotrafficanti non si ferma. “E’ in atto una sfida enorme tra istituzioni democratiche e criminalità organizzata – sottolinea Michelein un’intervista a Il Messaggero – si tratta di un duello che ha delle radici locali. C’è però anche una dimensione regionale che non interessa l’intera regione sudamericana“.susta accadendo in– Notizie.com – © Ansa“Non dobbiamo sorprenderci di quanto sta– aggiunge l’ex ambasciatore italiano in Brasile – episodi simili si erano già verificati in passato. Le gang criminali sono molto potenti ...