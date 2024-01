Vagnozzi vita da coach | «Non posso essere il miglior amico di Sinner»

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Simonedi, intervistato da Repubblica. Il clan è affiatato e blindato. Ci racconta i rapporti interni?: «Premetto che, avendo già lavorato con il preparatore atletico Umberto Ferrara, un certo metodo di lavoro era già consolidato. Poi, come allenatore, penso sia importante trovare le giuste distanze: non devitroppo vicino al giocatore — perché poi diventa difficile poter dire certe cose — ma nemmeno troppo lontano. Quindi, come in tutte le cose, l’equilibrio è la parte fondamentale. Nonildi Jannik, devouno che gli vuole bene, che vuole che tutto vada per il verso giusto. Poi, alla fine, potreiio quello che sbaglia. ...

... che sottolinea l'indispensabilità dei quattro elementi nella nostra. È un viaggio visivo e ... Aria, acqua, terra, fuoco di Giuliano Crivellente e illustrato da Barbara, è un armonioso ...Anche il personaggio dinel film sembra essere modellato in parte su esperienze nellareale, in quanto lo stesso attore si cimenta spesso in stand up comedy. "Lo stand up comedian lo ...Domenica al via gli Open d’Australia, l’azzurro debutta con Van de Zandschulp. Se arriva in semifinale può ritrovare Djokovic ...(ANSA) - BIELLA, 04 GEN - Andrea Campana, il 31enne colpito dal proiettile partito dalla pistola di proprietà del deputato Emanuele Pozzolo durante la festa di Capodanno a Rosazza (Biella), ha fatto o ...