Vaccino Covid | Licia Ronzulli | Serviva campagna vaccinale massiva anche per l' influenza | il web | Tu stai bene solo in galera - VIDEO

(Di venerdì 12 gennaio 2024) "Io avrei fatto unaper l'". Parola diche, nonostante il flop della, rincara spiegando quella che sarebbe stata la sua ricetta per rilanciare le vaccinazioni: puntare fortementesull'antle. Lo dichiara su La7

Il dottor Giuseppe di Bella è stato intervistato da Radio Radio per parlare tra le altre cose di Vaccino Covid e reazione avverse. Un legame che ... (ilgiornaleditalia)

Gianni Alemanno è stato ospite de l'Aria che tira per parlare tra le altre cose del Vaccino Covid . L'oggetto della discussione era la campagna ... (ilgiornaleditalia)

...preoccupazione per l'andamento disomogeneo della campagna vaccinale contro l'influenza e il...a una mancanza di informazioni da parte delle autorità e a problemi di distribuzione delin ...Tutte le informazioni sulle vaccinazioni anti -sono disponibili alla pagina: https://www.ausl.mo.it/Sono oltre un milione gli italiani messi a letto da virus respiratori, più di un terzo da virus influenzali. Il Covid invece, sembra in netta discesa.Per la quarta settimana consecutiva i numeri di nuovi contagi sono in calo e la situazione resta sotto controllo ...