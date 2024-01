Vacanze sulla neve | meno italiani a caccia dell’attrezzatura

(Di venerdì 12 gennaio 2024) (Adnkronos) – Per le2023-2024 semprevanno asul web delle migliori occasioni per l’abbigliamento e le attrezzature da sci e riducono la spesa, rispetto alle precedentiinvernali. A rilevarlo sono stati gli analisti di Trovaprezzi.it che, nell’ultima analisi sulle ricerche online dei migliori prezzi, hanno verificato che l’abbigliamento sportivo, che aveva totalizzato circa 563mila ricerche durante l’inverno precedente (ottobre 2022 e marzo 2023), negli ultimi tre mesi (ottobre – dicembre 2023) è invece sceso a 217mila ricerche. Laal miglior prezzo per l’abbigliamento daha così registrato un -26% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E anche per il primo ...

Indagine Trovaprezzi.it, calano del 26% le ricerche dei prezzi sull'abbigliamento, giù anche sci, snowboard e scarponi rispetto al 2023 ...Sauze d'Oulx, a 1510 metri sul livello del mare in Val di Susa, fa parte del comprensorio sciistico Vialattea, uno dei più importanti del nord Italia.