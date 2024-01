Usa e Uk | è guerra contro gli Houthi | missili e bombe in Yemen L’Italia non partecipa

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Ègli, i ribelli delloche, da settimane, stanno bloccando nel Mar Rosso, per solidarietà verso il popolo palestinese, il traffico commerciale da e verso Israele, una rotta di importanza strategica che vale milioni di dollari. Usa e Gran Bretagna, appoggiati dall’Australia, Bahrain, Canada e Paesi Bassi, hanno lanciato nella notte un raid massiccio con pesantissimi attacchi armati in profondità, conTomahawk e caccia, sulle postazioninelloprovocando la reazione dell’Iran e della Russia che chiede una riunione dell’Onu.nonal raid di Usa e UkgliSostenuti dall’Iran, gli...

La Corte internazionale di giustizia esaminerà la denuncia del Sudafrica che chiede “misure provvisorie” urgenti per la Guerra in Medio Oriente. Il ... (ilsole24ore)

Noi ci stiamo solo difendendo" Così lasi è allargata allo Yemen Domande e risposte sullain Medio Oriente Dossier - Sentieri diUn'azione congiunta di Stati Uniti e Regno Unito ...9.15 Raid Yemen, le proteste di vari Paesi Reazioni di condanna per gli attacchi in Yemen da parte die Regno Unito. Per Iran, Hezbollah e Hamas, i raid mostrano il sostegno a Israele nellacontro "il popolo palestinese",e l'Arabia Saudita invoca "moderazione". Mosca chiede una riunione ...L’azione — non per deferenza, ma per degradare le capacità operative degli Houthi — potrebbe ristabilire equilibri di forza ...Ma adesso sono pronti a combattere una "guerra" diversa, fatta di carte bollate ... «La vicenda - spiega Strampelli - descrive un abuso del diritto avendo il Ministero usato uno strumento al di fuori ...