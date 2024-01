Usa e Uk attaccano gli Houthi Obiettivo la sicurezza nell’Indo Mediterraneo

Leggi su formiche

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Dipenderà dalla reazione degli, se non fermeranno gli attacchi “ci saranno altri bombardamenti come quello di questa notte”, spiegano le fonti statunitensi, perché “dobbiamo proteggere lacollettiva lungo quelle rotte”. Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno effettuato azioni di precisione contro sedici di strutture utilizzate dagliin varie parti dello Yemen. I raid seguono la destabilizzazione prodottadal gruppo yemenita, che dal 19 novembre a oggi ha compiuto 27 attacchi contro navi mercantili. Lo fa, per dichiarazione stessa dei miliziani di Ansraallah, braccio armato dell’organizzazione che da oltre otto anni controlla metà dello Yemen, come dimostrazione di solidarietà con Hamas e con i palestinesi della Striscia di Gaza, invasi da Israele dopo ...