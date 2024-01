Usa e Gb attaccano basi houti in Yemen I ribelli filoiraniani minacciano ritorsioni

(Di venerdì 12 gennaio 2024) La situazione di conflitto in Medio Oriente ha raggiunto un nuovo picco di tensione con l’inizio dei bombardamenti da parte degli Stati Uniti e del Regno Unito sulle postazioni deiHouthi in. Secondo il Pentagono, i raid aerei hanno colpito almeno dodici obiettivi, inclusi campi di addestramento,e depositi di armamenti, nelle città di Sana’a, Hodeidah, Saada, Dhamar, Taiz e Zabid. Questa azione militare è una risposta diretta all’attacco di 21 missili e droni lanciati giovedì contro le navi militari americane ed inglesi nel golfo di Aden, con l’intento di proteggere i cargo dal gruppo armato sciita. La crescente tensione in Israele e il timore di un allargamento del conflitto a Nord, con il possibile coinvolgimento di Hezbollah, alimentano ulteriormente le preoccupazioni nella regione. Gli Stati Uniti e il ...

(Adnkronos) – I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato l’attacco a una nave cargo in transito nel Mar Rosso in acque internazionali. Lo ... (giornaledellumbria)

Sono anche i primi attacchi da parte deglicontro i ribelli yemeniti dal 2016. Ieri mattina il leader degli Houthi, Abdul Malil al Houthi, aveva avvertito Washington che un eventuale attacco non ...... i suoi alleati: la dottrina Gallant di Israele I motivi del conflitto - Domande e risposte Dossier " Sentieri di guerra Punti chiave 00:44 Iniziati raid aerei- Gb a obiettivi houti in Yemen 00:...Gli USA e la Gran Bretagna hanno attaccato postazioni Houthi in Yemen, con il supporto di altri Paesi alleati, per proteggere il Mar Rosso. Joe Biden ha promesso ulteriori misure per proteggere il pop ...Raid contro il gruppo sciita sostenuto dall'Iran in risposta alle aggressioni alle navi commerciali che transitano nel Mar Rosso, l'arteria da cui passa il 12% del commercio mondiale: cosa può succede ...