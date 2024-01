Usa e Gb attaccano basi Houthi nello Yemen

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Stati Uniti e Gran Bretagna nella notte hanno attaccato obiettivi degli. Bombardieri e missili a lungo raggio lanciati dalle navi presenti nella zona hanno colpito 60 obiettivi tra campi di addestramento e postazioni lanciamissili dei miliziani filo iraniani. Blinken, in questi giorni in Medio Oriente, ha spiegato che non si tratta di un'attacco alloma solo di rappresaglie contro gliresponsabili dei numerosi attacchi contro navi occidentali dirette verso il canale di Suez.

