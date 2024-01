Urbano Cairo su Giletti | “Bellissimo rapporto ma Non è l’Arena perdeva 140 mila euro a puntata” Poi | “Vorrei Federica Sciarelli su La7”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Le due versioni, per ovvi motivi, non combaciano. Dallo scorso 13 aprile, giorno della cancellazione di “Non è“, prosegue il botta e risposta a distanza tra il conduttore Massimoe l’editore di La7. “C’era un, dopodiché nel momento in cui tu hai una trasmissione come Non èche arriva alla sesta stagione e purtroppo perde 140, il che vuol dire 5 milioni all’anno, tu devi pensare se andare avanti oppure no. Siccome noi abbiamo cercato di capire con lui e con il suo agente, a gennaio, se era possibile in qualche modo contenere i costi, si è visto che non era possibile e quindi che non si voleva andare avanti, a quel punto ho detto: tutto sommato ...