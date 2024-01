Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 12 01 24

Leggi su isaechia

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Maaadre santa, ma che noia è stata ladidi oggi? Non poteva esserci chiusura di settimana più fiacca e priva di appeal, p0rca miseria. Dopo esserci gustati coi popcorn tutto il drama di una Roberta Di Padua riscopertasi 15enne alla prima cotta, l’inseguimento goffo di Alessandro Vicinanza che bofonva suoni non riconducibili al linguaggio umano mentre vagava mesto per i corridoi degli Elios, i tentativi cringe di Cristina Tenuta di evitare la fuga della sua grande amica (…) altrimenti non potrebbe più recitare la parte di colei che tutti bramano ma è così solidale con leda non concedersi e la segnalazione sul povero Mario Cusitore che scrive “ti voglio!” a bombastiche conterranee ma “solo per metterle alla prova“, il momento più entusiasmante di oggi è stato quella ...