Under 15 | Milan-Inter 2-1 | i rossoneri conquistano il derby in rimonta

Pausa natalizia nei piani alti della classifica per la squadra di Mister Baldo. Il Milan under 16 ha lanciato talenti come Camarda e Comotto (pianetamilan)

... ma Ibra sarà l'artefice prima del ritorno in Champions League delnella stagione successiva ... E chissà che non si possa dire lo stesso del Como , che con la sua squadra15 ha deciso di ...Popovic piacerebbe al Manchester City e alla Juventus Nella giornata del 10 gennaio il... in particolare a seguito delle sue prestazioni di rilievo con la nazionale17 della Serbia . Nello ...Jonathan Milan non disputerà l'inseguimento individuale agli Europei 2024 di ciclismo su pista. L'azzurro, che ha conquistato la medaglia di bronzo con il quartetto dell'inseguimento a squadre, ha dec ...Gli aggiornamenti sulle trattative in Serie A prima della chiusura del calciomercato invernale, fissata per il 31 gennaio alle ore 20: le principali novità in tempo reale ...