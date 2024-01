Una «Queen» di nome Wanda Nara

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Alla fine, la coppa a casa l’ha portata lei.ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, battendo in finale Simona Ventura (che però con la proposta urbi et orbi di matrimonio era già feliciona). E' tornata a Istanbul dal suo Maurito Icardi, trionfante. Altro che Champions,ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le stelle, battendo in finale Simona Ventura. Almeno lei una Coppa l'ha vinta... è stata «pazzeska», per dirla come Myss Keta. L’avevamo lasciata mesi fa con l’annuncio sconvolgente di una diagnosi di leucemia. E la ritroviamo bellissima, bruna, che balla un avvolgente tango. Sensuale come non mai sulle note di Carlos Gardel tra le braccia del ballerino Pasquale La Rocca, inesorabile guerriera, ha sbaragliato tutti. Il pubblico social (anche se i perfidi scrivono che è la ...