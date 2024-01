“Una morte orribile” 16enne scomparsa | poco fa la conferma dei soccorritori

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Tragedia in montagna. Ha avuto il peggior epilogo possibile la ricerca della turista di 16 anni che nella mattinata di oggi, venerdì 12 gennaio, era uscita dall’albergo per fare una passeggiata. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un sentiero nei pressi di San Candido, in Alto Adige. Le ricerche erano scattate dopo che la ragazza non aveva fatto rientro nel maso, una costruzione tipica del Trentino, dove alloggiava con il papà e la mamma. Laaveva lasciato un bigliettino ai genitori per dire che andava a fare una passeggiata. Purtroppo non è più tornata. Leggi anche: Incidente e paura in città, auto piomba su mamma e due bimbi di 8 anni e 4 mesi Il ghiaccio, la caduta in un burrore, il freddo: come è morta laCon ogni probabilità la giovane turista tedesca è scivolata su una lastra di ghiaccio. In ogni caso è ...