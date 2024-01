Un posto così lo sognano in tanti | il piccolo borgo medievale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 12 gennaio 2024) Sapevi che esiste un, nel cuore dell’Italia, che sembra uscito da un libro di favole? per scoprire dove si trova. Ad aggiungere magia alci pensa uno specchio d’acqua che è molto attrattiva per i turisti, soprattutto d’estate. Dove si trova ilda sogno Ilche sembra uscito da un libro di fiabe si trova sul lago di Bracciano. Il suo nome è Anguillara Sabazia e fa parte del comune di Roma, da cui dista circa 30 chilometri. Comodamente raggiungibile in treno in 40 minuti (linea FR3 da Ostiense e Valle Aurelia) Il paese, soprattutto d’estate, è parecchio visitato soprattutto per il turismo balneare. Passeggiando per il...